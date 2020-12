Ordentlich ausgerastet ist ein 16-Jähriger in der Nacht auf Dienstag. Weil ihn der Jugendliche während eines Streits mit einer Axt bedroht haben soll, rief ein Bekannter die Polizei. Wie diese weiter berichtet, stellte sich beim Eintreffen der Streife heraus, dass der 16-Jährige keine Axt dabei hatte, dafür aber ein Küchenmesser. Eine weitere Streife fuhr den Nahbereich ab und traf auf den Jugendlichen. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich dieser alles andere als kooperativ. Auf die Aufforderung stehenzubleiben und seine Hände zu zeigen reagierte er gar nicht. Die Beamten drohten Zwangsmittel an – erfolglos. Also setzten sie Pfefferspray ein. Der 16-Jährige zeigte sich unbeeindruckt und widersetzte sich weiterhin. Um ihn zu überwältigen, versetzten ihm die Ordnungshüter mit einem Distanz-Elektro-Impuls-Gerät einen Elektroschock. Erst jetzt gab er seinen Widerstand auf. Die Messer wurden sichergestellt und der junge Mann mit auf die Dienststelle genommen. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach übergaben die Beamten den jungen Mann seiner Mutter, die ihn schon als vermisst gemeldet hatte.