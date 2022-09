Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr von vermutlich Gleichaltrigen verprügelt und bestohlen worden, teilt die Polizei mit. Die drei Verdächtigen seien dem Jugendlichen vom Einkaufszentrum in der Innenstadt bis an den Hauptbahnhof gefolgt. Auf dem Guimarães-Platz schlugen die Unbekannten dann auf ihr Opfer ein, so die Polizei. Dabei verlor der 16-Jährige seine Kopfhörer, die die Täter an sich nahmen. Dann flüchteten sie. Die jungen Männer dürften laut Polizei zwischen 15 und 16 Jahre alt sein. Einer der Täter war mit einem rotkarierten Hemd bekleidet, ein anderer trug eine graue Bauchtasche. Die Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos. Wer Hinweise geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.