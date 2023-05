Am Sonntagnachmittag wurde eine 16-Jährige im Zug von Homburg in Richtung Kaiserslautern sexuell belästigt. Das teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern mit. Der bisher unbekannte Täter umarmte die junge Frau gegen deren Willen und küsste sie auf die unbekleideten Beine. Im Anschluss hat der Täter laut Polizei in arabischer Sprache geäußert, dass er sie vergewaltigen möchte. Zwei Zeugen, die den Vorfall mitbekamen und ebenfalls die arabische Sprache beherrschten, eilten der 16-Jährigen zu Hilfe. Dabei zog der Täter laut Polizei einen Zeugen an den Haaren und zerriss dessen T-Shirt. Zwei weitere Zeugen verständigten währenddessen die Polizei. Am Bahnhof Einsiedlerhof gelang es den Helfern schließlich, den Täter aus dem Zug zu drängen. Die Polizei schaute sich am Bahnhof Einsiedlerhof um, konnte den Täter aber nicht mehr antreffen. Die junge Frau und die vier Zeugen verließen den Zug am Hauptbahnhof Kaiserslautern und wurden anschließend von Beamten der Bundespolizei befragt. Eine Videoauswertung und weitere Ermittlungen laufen, teilte die Bundespolizei mit.