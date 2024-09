Gleich zweimal ist eine 16-Jährige von zwei etwa gleichaltrigen Tätern erpresst und um Bargeld beraubt worden. Die Jugendliche hatte nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 13 Uhr an einem Geldautomaten in der Schneiderstraße Geld abgehoben. Kurz darauf wurde sie von einem Jungen und einem Mädchen im Bereich des Rathauses angesprochen. Im Bereich des Altenhofs kam es dann zur Erpressung. Am Donnerstagmorgen begegnete die 16-Jährigen den Tätern erneut beim Rathaus, erneut wurde sie von ihnen erpresst und dazu genötigt, Bargeld abzuheben. Dann flüchtete das Duo in Richtung Fackelstraße. Insgesamt erbeuteten die Täter einen dreistelligen Euro-Betrag. Der etwa 16-jährige Junge habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Er ist zirka 1,85 Meter groß, schlank, habe blond gefärbte Haare und trug hellblaue Jeans sowie weiße Nike-Schuhe. Das Mädchen soll zirka 15 Jahre alt gewesen sein. Sie sprach deutsch, war etwa 1,75 Meter groß und schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-0.