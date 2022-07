Eine 16-Jährige ist laut Polizei bei einem Unfall am späten Montagnachmittag in Weilerbach in der Straße „Im Ehwasen“ schwer verletzt worden. Die Jugendliche war Mitfahrerin auf einem Leichtkraftrad. Der Fahrer steuerte sein Gefährt durch den verkehrsberuhigten Bereich. Als ihm ein Auto entgegenkam, geriet die 16-Jährige gegen das Fahrzeug. Der Fahrer kam mit dem Motorrad ins Straucheln, konnte die Maschine aber noch abfangen und zum Stillstand bringen. Seine Sozia war vom Motorrad gestürzt und zog sich eine Knieverletzung zu. Die 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf.