Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona findet am kommenden Montag, 9. Januar, wieder ein städtischer Neujahrsempfang in der Fruchthalle statt. „Ungefähr 1500 Einladungen an einen ausgewählten Personenkreis wurden versendet, bislang haben sich 470 Gäste angemeldet“, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Seit vielen Jahren wird es erstmals wieder ein Defilee geben, bei dem der Oberbürgermeister und seine Frau Sabine die Gäste persönlich begrüßen. Organisiert wird der Empfang von der städtischen Abteilung Repräsentation und Protokoll. Einlass ist ab 16 Uhr, Defilee-Beginn ab 16.30 Uhr. Das offizielle Programm startet um 18 Uhr. Es ist der letzte Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Klaus Weichel, der Ende August aus dem Amt scheidet. Weichel sagte, der Empfang sei für ihn besonders, weil er vermutlich viele der Gäste in der ihm verbleibenden Zeit als OB nicht mehr treffen werde. Deshalb habe er sich auch für den Vorbeimarsch entschieden, auch wenn das nicht mehr „die modernste Form“ sei. „Aber es ist mir wichtig, jeden persönlich zu begrüßen.“ Das Programm werde Überraschungen bieten so, Weichel. „Ich habe mir da etwas Besonderes überlegt, es gibt nicht die typische Neujahrsrede.“

Anders als in anderen Städten wird der Empfang nicht übertragen. Es müssen zehn Euro Eintritt bezahlt werden. Es gibt eine Auswahl an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, zudem drei Sorten von Fingerfood. Die musikalische Umrahmung übernehmen Alexandra Maas und Sven Ruppert.