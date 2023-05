Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war das erste Mal, dass die Zweite Bundesliga im Luftgewehrschießen in Schopp startete. Die erste Mannschaft startete mit einem Unentschieden in die Saison, während die zweite Mannschaft beim Oberligaauftakt einen Tag zuvor, ebenfalls in Schopp, einen glänzenden Einstieg feierte.

In einem heiß umkämpften Auftaktspiel zog die erste Mannschaft der Schopper letztlich den Kürzeren. Sie musste sich dem Schützenverein Buch mit 2:3 geschlagen geben. Trotz der