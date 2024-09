Die amerikanische und die deutsche Flagge an einem Sandstein, Hunderte von kleinen Steinplatten im Rasen und erläuternde Schilder in zwei Sprachen an den Bäumen: Die amerikanischen Kindergräber sind eine der Besonderheiten, die es auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof zu entdecken gibt.

Zwischen 1952 und 1971 wurden 451 amerikanische Kinder auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof beigesetzt. Die meisten waren Kleinkinder, die starben, bevor sie drei Monate alt waren und deren Eltern in