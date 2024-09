Nach einem Jahr Pause wird in Queidersbach wieder geritten. Für das Dressur- und Springturnier am Samstag und Sonntag liegen 250 Nennungen vor. In einigen Prüfungen stehen wahrscheinlich spannende Duelle an.

Das letzte Reitturnier unter freiem Himmel in dieser Saison in dieser Region veranstaltet am Wochenende der Reit- und Fahrverein Queidersbach.