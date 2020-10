Der Freitag hat in Stadt und Kreis Kaiserslautern 15 neue Corona-Fälle plus sieben Nachmeldungen für den Zeitraum vom 8. bis 11. Oktober gebracht. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, am Abend mitgeteilt. Sieben Fälle verteilen sich auf die Stadt Kaiserslautern, zwei auf die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, sechs Fälle auf die VG Ramstein-Miesenbach, drei auf die VG Landstuhl und vier auf die Streitkräfte. Im Gegenzug konnten 16 Personen aus der Quarantäne entlassen werden (sieben Personen aus der Stadt Kaiserslautern, fünf aus der VG Landstuhl, drei aus der VG Ramstein-Miesenbach, eine Person aus der VG Weilerbach). Aktuell sind damit 122 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden am Freitag 87 Proben entnommen.