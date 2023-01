Die Polizei ermittelt gegen einen 15-Jährigen aus dem Stadtgebiet wegen Fahrraddiebstahls. Er steht im Verdacht, am Wochenende ein Mountainbike gestohlen und es anschließend im Internet zum Kauf angeboten zu haben. Laut Eigentümer war das Fahrrad am Sonntag gestohlen worden. Am Montag fand er es dann in einem Verkaufsportal im Internet. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. An der Wohnanschrift des Verkäufers trafen die Beamten die Mutter des 15-Jährigen an. Das gestohlen Rad fanden die Beamten im Keller.