Zwei Jugendliche sind am Donnerstagnachmittag während einer Polizeikontrolle am Fackelrondell in der Innenstadt aufgefallen. Ein 15-Jähriger konsumierte dabei Cannabis, wie die Polizei mitteilt. Als die Beamten ihn durchsuchen wollten, verhielt sich sein 16-jähriger Begleiter störend. Nach Angaben der Polizei musste der 16-Jährige daraufhin gefesselt werden. Auch der 15-Jährige zeigte sich im weiteren Verlauf unkooperativ. Er stellte sich bedrohlich vor die Polizisten, weshalb auch er gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Cannabiskonsumgesetz eingeleitet. Der 16-Jährige verweigerte die Angabe seiner Personalien, weshalb auch gegen ihn ein Verfahren eröffnet wurde. Beide Jugendliche erhielten anschließend einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.