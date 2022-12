In der Goethestraße in Kaiserslautern ist am Donnerstagmorgen eine Jugendliche angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte um kurz nach halb acht eine 15-Jährige die Straße überqueren. Sie lief wenige Meter hinter einem Zebrastreifen über die Fahrbahn, als sie von dem Auto einer 59-jährigen Fahrerin erfasst wurde. Die Frau hat ihren Angaben nach zunächst Passanten den Fußgängerüberweg passieren lassen, dann sei sie losgefahren. Die 15-Jährige habe sie übersehen, sagte die Frau laut Polizei. Sanitäter versorgten die leicht Verletzte. Vorsorglich brachten sie die Jugendliche ins Krankenhaus.