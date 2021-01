Weil sie die Rechts-vor-Links-Regel nicht beachtete, hat eine Jugendliche am Montagnachmittag in der Ziegelhütterstraße einen Unfall gebaut, bei dem sie leicht verletzt wurde. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die 15-Jährige mit ihrem Piaggio-Roller in der Ziegelhütterstraße zwischen den Einmündungen Flurstraße und Kirchtalstraße unterwegs war, als sie kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines Autos missachtete, das von rechts aus der Straße „An der alten Kirche“ kam. Die Jugendliche prallte mit ihrem Mofa-Roller gegen das Auto, stürzte und verletzte sich an beiden Knien. Der Roller und der Wagen wurden leicht beschädigt.