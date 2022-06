Eine 15-Jährige hat am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße einen Polizisten gebissen. Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden und kann aktuell nicht arbeiten.

Vorausgegangen war laut Polizei eine Alarmierung wegen einer Körperverletzung. Gegen 21 Uhr waren die Polizisten zum Einkaufszentrum in der Innenstadt gerufen worden. Während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pärchen sei ein Mann mit einer Glasflasche verletzt worden. Als die Beamten in diesem Zusammenhang die Personalien von zwei Frauen feststellen wollten, griff die 15-Jährige den Polizisten an. Die junge Frau wurde überwältigt und gefesselt, verbiss sich dabei aber in den Finger des Beamten, so die Polizei. Auch eine 20-jährige Frau attackierte derweil den Polizisten, der sich nur durch den Einsatz von Pfefferspray befreien konnte. Die 15-Jährige löste schließlich ihren Biss, die 20-Jährige ließ von ihrem Angriff ab. Einem 39-Jährigen drohte die Polizei zudem mit dem Einsatz eines sogenannten Tasers, weil er versuchte, sich in das Geschehen einzumischen. Der 15-Jährigen wurde vorsorglich eine Blutprobe entnommen. Sie wurde Erziehungsberechtigten überstellt. Die beiden Frauen erwartet nun ein Strafverfahren.