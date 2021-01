In den Kaiserslauterer Wahlkreisen 44 und 45 treten bei der Landtagswahl am 14. März insgesamt 15 Bewerber den Kampf um die beiden Direktmandate an, darunter die beiden sozialdemokratischen Amtsinhaber Andreas Rahm und Thomas Wansch.

Im Wahlkreis 44, der die Kernstadt von Kaiserslautern umfasst, gehen Manfred Schulz (CDU), Lena Edel (Linke), Andreas Rahm (SPD), Paul Bunjes (Grüne), Kai Dettmar (AfD), Dominik Stihler (FWG) und Brigitta Röthig-Wentz (FDP) ins Rennen. Derzeit vertritt Andreas Rahm (53) den Wahlkreis. Es war die erste Amtszeit des Sparkassenfachwirts, der im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten ist und nach wie vor die SPD-Stadtratsfraktion führt. Durchgesetzt hatte sich der Sozialdemokrat vor fünf Jahren mit 41,5 Prozent der Stimmen gegen den Christdemokraten Sebastian Rupp (24,6). Herausforderer ist diesmal Manfred Schulz (Jahrgang 1978), Mitarbeiter der Verwaltung an der Technischen Universität. Der Verwaltungswirt ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Kaiserslautern.

Im Wahlkreis 45 wurden Norbert Herhammer (CDU), Norbert Naßhan (Linke), Thomas Wansch (SPD), Lea Siegfried (Grüne), Dirk Bisanz (AfD), Eckhard Vogel (FWG), Christian Kopp (FDP) und Fabian Jansen (Die Partei) zur Wahl zugelassen.

Zu dem gemischten Stadt- und Kreis-Wahlkreis gehören die Ortsbezirke Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern, Siegelbach, Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt sowie im Landkreis Kaiserslautern die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Otterbach-Otterberg.

Zum vierten Mal Direktkandidat

Seit 2006 vertritt der Sembacher Thomas Wansch den Wahlkreis im Landtag, dreimal hat er das Direktmandat errungen. Er ist Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 hatte der 60-jährige Verwaltungswirt 36,7 Prozent der Wahlkreisstimmen geholt. Der CDU-Kandidat war vor fünf Jahren Michael Gasiorek (28,7). Diesmal ist der Kontrahent von Wansch der aus Otterberg stammende CDU-Kandidat Norbert Herhammer. Der 46-jährige promovierte Physiker, der am Hohenstaufen-Gymnasium unterrichtet, ist Landesvorsitzender der Europa Union und Fraktionschef im Stadtrat Otterberg.

Keine Spitzenplätze auf Landeslisten

Die Chancen, am 14. März mehr als die beiden Direktmandate nach Kaiserslautern zu holen, stehen nicht zu gut. Denn auf den Landeslisten ihrer Partei, über die die Bewerber in den Landtag einziehen könnten, falls sie das Mandat nicht direkt gewinnen, hat keiner der Bewerber eine Spitzenposition. Sollten die Amtsinhaber im Rennen um die Wählergunst unterliegen, sieht es so aus: Rahm und Wansch rangieren auf der Landesliste der SPD, die derzeit über 39 Sitze im Landtag verfügt, auf Platz 42 und 24. Die beiden CDU-Kandidaten sind über die Liste ebenfalls nicht abgesichert. Herhammer hat Platz 47, Schulz Platz 49. Die beiden Grünen-Bewerber, Paul Bunjes und Lea Siegfried, stehen auf Platz 12 und 21 der Grünen-Liste in Rheinland-Pfalz. Bislang haben die Grünen nur sechs Vertreter im rheinland-pfälzischen Parlament. Würden die Grünen so abschneiden, wie es die aktuellen Umfragen vorhersagen, könnte es für Bunjes aber reichen.