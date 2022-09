Treffen der Fußballlegenden in Alsenborn: Beim Spiel der Lotto-Elf gegen eine Alsenborner Auswahl am Donnerstagabend war Zeitreise angesagt und es gab viel zu sehen.

Dirk Schuster, wie er von hinten raus Kommandos gibt, Guido Cantz, wie er zur Bank humpelt, sich von Trainer Hans-Peter Briegel auswechseln lässt. Alexander Bugera, wie er immer wieder Richtung Tor flankt. Im Zentrum steht Guido Buchwald, David Odonkor tritt die Ecken. Thomas Riedls Sohn Julien übersteht einen Grätschversuch von Schuster und bringt den SVA mit 2:1 in Führung. Markus Karl trifft aus über 30 Metern. Was zählte, war aber nicht der 15:2-Sieg für die Lotto-Elf, sondern der Spaß am Spiel, der Erlös für den Verein „Mehlingen hilft“ und die Tafel Enkenbach-Alsenborn. Und dass beides stimmte, dafür sorgten die 600 Zuschauer in Alsenborn. Rund 15.000 Euro kamen an Spenden zusammen. huzl