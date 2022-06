14 Hochleistungssirenen müssten in der Verbandsgemeinde Weilerbach auf öffentlichen Gebäuden errichtet werden im Zuge des vom Kreis geplanten Warnnetzes. Hinzu kommen zehn Anlagen auf privaten Bauten. Hintergrund ist, dass im Landkreis künftig wieder verstärkt auf Sirenen gesetzt werden soll, um die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen. Dafür bräuchte es nach einem ersten Konzept 192 Sirenen. Mit den 105 davon, die auf öffentliche Gebäude sollen, wird laut Kreistagsbeschluss der Anfang gemacht. Der Landkreis erhält zwar Geld aus dem Sirenenförderprogramm von Bund und Land, aber lediglich in Höhe von knapp 200.000 Euro. Das reicht für 18 Sirenen. Was darüber hinausgeht an Kosten, sollen sich Kreis und Verbandsgemeinden teilen. Da der Kreis die Ausschreibung und Beauftragung federführend übernimmt und die Kostenteilung angestrebt wird, muss ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Den soll Bürgermeister Ralf Schwarm (SPD) nun unterzeichnen, wie der Weilerbacher Verbandsgemeinderat beschloss. Allerdings wurde auch Kritik laut, dass Bund und Land nicht mehr Geld geben und dass die Kostenteilung ebenso für die Unterhaltung der Geräte gelte.