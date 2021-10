Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Enkenbach-Alsenborn verletzt. Wie Zeugen aussagten, war der junge Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fritz-Uhlmayer-Ring unterwegs. Wie die Polizei weiter berichtet, gab eine auf den Ring abbiegende Autofahrerin an, den Fahrradfahrer zunächst nicht gesehen zu haben. Erst nach dem Abbiegen habe sie im Rückspiegel gesehen, dass er schnell näherkam. Da er offensichtlich nur nach unten blickte, sah er den Wagen vermutlich nicht. Der 14-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad von hinten auf das Auto auf und stürzte. Dabei verletzte er sich im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.