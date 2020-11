So viele Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag: Das Gesundheitsamt Kaiserslautern meldete am Freitagabend 131 neue Corona-Fälle. 38 entfielen auf die Stadt Kaiserslautern, 47 auf die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, sechs auf die VG Enkenbach-Alsenborn, zehn auf die VG Landstuhl, fünf auf die VG Otterbach-Otterberg, 15 auf die VG Ramstein-Miesenbach, neun auf die VG Weilerbach und ein Fall auf die Streitkräfte. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, hängen die Fälle in der VG Bruchmühlbach-Miesau mit einem Infektionsausbruch im Seniorenzentrum Bruchmühlbach zusammen. Alleine in dieser Altenpflegeeinrichtung seien in den letzten beiden Tagen knapp 60 Neuinfizierte zu verzeichnen. 57 Personen konnten am Freitag in Stadt und Kreis Kaiserslautern aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 703 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.