Erneut macht sich die Initiative Stolpersteine auf den Weg, für Menschen in Kaiserslautern Gedenkplatten zu verlegen, die Opfer des Nationalsozialismus’ waren und sind.

Neun weitere Stolpersteine wird die Initiative am Sonntag, 29. September, vor Häusern verlegen, in denen Menschen gelebt haben, die von Nationalsozialisten diskriminiert, verfolgt, verhaftet oder sogar ermordet wurden. Unter ihnen befanden sich elf jüdische Opfer und zwei politisch Verfolgte. Einigen gelang die Flucht ins Ausland.

Nach Angaben von Sprecherin Elisabeth Merkert werden die Steine von Mitgliedern selbst verlegt – in den Vorjahren wurde das Projekt von Künstler und Initiator Gunter Demnig unterstützt. Stolpersteine werden in Kaiserslautern seit 2013 verlegt. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, erinnert Merkert an den Talmud und das Anliegen der Initiative.

Über Schicksale berichten

Die Verlegung der Steine mit Messingplatten, auf denen die Namen und Lebensdaten der Opfer eingraviert sind, geschieht in nachstehender Reihenfolge: 10 Uhr, Marktstraße 50: Dalsheim Fanny, geborene Tuteur (Großmutter), Friedrich (Vater). Johanna, geborene Oppenheimer (Mutter), Hans (Sohn), Karolina (Lilly / Tante). 10.45 Uhr, Laubstraße 10: Coblenz Friedrich und Johanna. 11.30 Uhr, Mannheimer Straße 106: Rosenblatt Ludwig 1895 bis 1942 (?) und Eugenie, geborene Kaufmann, 1896 bis 1942 (?).

Mitglieder der Initiative, die zu den Opfern recherchiert haben, werden über ihre Schicksale vor Ort berichten. Angehörige der Opfer haben ihr Kommen zugesagt. Die Feier wird musikalisch umrahmt. Nach Angaben von Elisabeth Merkert wurden in Kaiserslautern bisher 182 Stolpersteine verlegt: 163 für jüdische und acht für politische Opfer, sechs für Unangepasste, zwei für homosexuelle Menschen, zwei für Euthanasieopfer und einer für eine Zeugin Jehovas.