In Stadt und Kreis Kaiserslautern sind am Donnerstag 13 Neuinfizierungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, betroffen waren sieben Personen in der Stadt, sechs Personen im Landkreis plus eine Nachmeldung vom 9. Oktober. Vier Personen, darunter drei aus dem Landkreis und eine Person aus der Stadt, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Damit sind aktuell 116 Personen in Stadt und Kreis an dem Coronavirus erkrankt. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden am Donnerstag 50 Proben genommen.