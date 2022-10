Am Samstag richtete der 1. Kicker Club Kaiserslautern (1. KCK) den abschließenden Spieltag des rheinland-pfälzischen Tischfußball-Verbandes (RPTFV) aus. Das Besondere dabei: Die Wettbewerbe wurden zum ersten Mal nicht in einer Turnhalle, sondern in der Mall „K in Lautern“ ausgetragen. An 13 Kickertischen wurde vor Publikum gespielt und der Tischfußballsport einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert.

In der höchsten Klasse, der Landesliga, war die ganz große Spannung schon raus. Wie üblich machten die beiden Bundesligavereine Koblenz und Kaiserslautern mit ihren zweiten Mannschaften den Rheinland-Pfalz-Meister unter sich aus. TFBS Koblenz 2 hatte im Verlauf der Saison schon zweimal gegen KCK 2 gewonnen und gab sich in den drei Begegnungen des abschließenden Spieltags keine Blöße mehr, so dass Kaiserslautern diesmal nur der zweite Platz blieb.

Die dritte Mannschaft des 1. KCK verpasste den Aufstieg von der Verbands- in die Landesliga trotz drei deutlichen Siegen am finalen Spieltag denkbar knapp. Am Ende fehlte KCK 3 bei Punktgleichheit nur ein einziger Doppel- oder Einzel-Sieg im Saisonverlauf (insgesamt wurden je 72 Einzel und Doppel gespielt). Über den Meistertitel konnten sich die Wasgau Shooters Pirmasens 2 freuen. Für KCK 4 blieb zwar nur der neunte Platz. Der Verein freut sich trotzdem sehr über die positive Entwicklung der in der Mannschaft eingesetzten Nachwuchs-Spielerinnen, die langfristig in das Bundesliga-Team der Damen integriert werden sollen.

In der Bezirksliga war kein Kaiserslauterer Team am Start, hier feierte Atletico Wahlrod 2 die Meisterschaft.

Jugendstadtmeisterschaft

Das nächste Kicker-Highlight steht am 19. November an. Dann richtet der 1. KCK im Jugendhaus in der Augustastraße die 2. Kaiserslauterer Stadtjugendmeisterschaft aus, an der alle interessierten Jugendlichen aus Kaiserslautern kostenlos teilnehmen können. Die Siegerehrung wird der Lauterer Weltmeister und aktuelle Juniorennationaltrainer Peter Groß vornehmen, der parallel zur Stadtjugendmeisterschaft ein Trainingslager für die RPTFV-Jugend im Kaiserslauterer Jugendhaus leitet.

Auch hier sind Zuschauer bei freiem Eintritt willkommen. Nähere Infos gibt es auf www.1kck.de.