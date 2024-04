Zu einem eineinhalb Monate zurückliegenden Vorfall sucht die Polizei nach Zeugen, Videos und Fotos: Am 21. Februar, einem Mittwoch, wurde laut Polizei ein 13-Jähriger am Bahnhof in Landstuhl in der Unterführung bedroht und zusammengeschlagen. Der Junge verlor durch die Schläge das Bewusstsein. Es ist nicht bekannt, wie lange er regungslos in der Unterführung lag. Mittlerweile sei er wieder wohlauf.

Die Polizei konnte die 14- und 15-jährigen Täter ausfindig machen. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bezüglich des Tathergangs wird weiter ermittelt. Deshalb sucht die Polizei Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zu dem bewusstlosen Geschädigten in der Unterführung machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 340730 oder bei der kostenfreien Servicenummer 0800 6888000 zu melden.