Kunstfreunde in aller Welt erinnern zurzeit an den 50. Todestag des ikonischen Megameisters Pablo Picasso (die RHEINPFALZ berichtete am vergangenen Samstag). Die Lauterer Pfalzgalerie hat aus ihrem Bestand eine kleine Kabinettausstellung zusammengestellt, die bis 2. Juli zu sehen ist.

Gezeigt werden 13 Blätter aus dem druckgrafischen Schaffen des enorm produktiven spanischen Malers und Bildhauers. Darunter befinden sich farbige Linolschnitte aus seinem Spätwerk, die laut Ankündigung „eine Synthese von Picassos Gestaltungsmitteln darstellen“.

Seit den ersten Picasso-Erwerbungen im Jahr 1955 wurde die Lauterer Sammlung mit Grafiken des Künstlers stetig erweitert. Sie umfasst heute 25 Blätter in unterschiedlichen Techniken, darunter auch eine Zeichnung. Einen wesentlichen Zuwachs hat das Museum durch die Stiftung des Pariser Galeristen Henry Kahnweiler erfahren, dessen Familie aus Rockenhausen stammte.

„Mit dem Bestand lassen sich verschiedene Werkphasen des nicht nur in der Wahl seiner Medien, sondern auch stilistisch äußerst wandlungsfähigen Künstlers nachvollziehen“, teilt die Pfalzgalerie mit. Kuratiert wurde die Schau von Fenja Heimann.