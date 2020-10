Am Mittwoch ist der erste landesweite Kontrolltag zur Einhaltung der Maskenpflicht gewesen. Durch die Kontrollen sollte das Tragen einer Maske beziehungsweise eines Mund-Nasen-Schutzes und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden, so die Polizei. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden am Mittwoch in der Zeit von 8 bis 18 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der örtlichen Verkehrsbetriebe mit Unterstützung der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt.

Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren neben dem ÖPNV und den dazugehörigen Haltestellen, Innenstadtbereiche und Einkaufszentren und weitere Orte, an denen eine Maskenpflicht besteht. Dabei wurden zahlreiche Bürgergespräche geführt in denen die richtige Trageweise der Mund-Nasen-Maske erläutert wurde.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten 1170 Personen. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde. Insgesamt wurden 464 Verstöße polizeilich festgestellt.

Auffallend bei den Kontrollen sei gewesen, dass an den Haltestellen des ÖPNV viele die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und scheinbar auch nicht wussten, dass dort eine Maskentragepflicht besteht.