„Chancen und Risiken der Energieversorgung in Zeiten des Klimawandels“ lautet das Thema, mit dem sich das 12. Lautrer Energieforum befasst. Was bedeutet der Klimawandel für die Energiewirtschaft? Wie können Energieversorgungsunternehmen den Herausforderungen des Klimawandels aktiv begegnen? Darum geht es bei der Veranstaltung der Stadtwerke (SWK). Die Begrüßung übernimmt Oberbürgermeister Klaus Weichel. Markus Vollmer, Mitglied des Vorstandes der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, führt ins Thema ein. Redner sind der Energieexperte Professor Timo Leukefeld und Professor Franz Josef Radermacher, Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Geplant ist auch eine Podiumsdiskussion. Es moderiert Holger Wienpahl, SWR. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. März, 17 Uhr, im Kulturzentrum Kammgarn statt.