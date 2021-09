1,13 Millionen Euro für den Ausbau der K9 zwischen der L356 und dem Steinwendener Ortsteil Weltersbach bekommt der Landkreis Kaiserslautern vom Land. Das teilt das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mit. „Die Landesregierung unterstützt nachhaltig die Modernisierung der kommunalen Straßen im Land, davon profitiert auch der Landkreis Kaiserslautern“, sagte Verkehrsministerin Daniela Schmitt. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden wird. Es ist vorgesehen, die K9 in einem rund ein Kilometer langen Abschnitt grundlegend instand zu setzen. Die derzeit teilweise nur 5,30 Meter breite Straße wird auf die Regelbreite von sechs Metern ausgebaut. Außerdem werden die Höhenverhältnisse der Fahrbahn in Bezug zum Straßenverlauf optimiert. „Nach dem Ausbau wird die Straße leistungsfähiger und der Verkehr sicherer“, so die Verkehrsministerin.