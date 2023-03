Eier bieten Entspannung. Sagt jedenfalls Marianne Strasser, die sich seit Jahrzehnten der Kunst am Ei widmet. Am 11. und 12. März organisiert sie zusammen mit einem kleinen Frauen-Team die Ostereierausstellung in Siegelbach in den Westpfalzwerkstätten.

Wie viele Eier schon durch ihre Hände gegangen sind, das weiß Marianne Strasser nicht. Ist ja auch egal. „Jedes Ei ist anders“, ist die selbstständige Buchhalterin auch nach weit über 30 Jahren noch fasziniert von einer Form, die nicht anfängt und nicht endet. Klar, es gibt Materialien, die sich weit einfacher kunstvoll bearbeiten lassen. Aber keins sei so vollendet wie das Ei.

Liegt Ei erst in der Hand, bereit sich Kunst und Künstlerin hinzugeben, bedeutet das für Marianne Strasser Runterfahren vom Alltag. „Als unser Sohn ausgezogen ist, habe ich mir sein Zimmer hergerichtet“, erzählt sie davon, dass bei ihr die Eierkunst – auch gerne mal gekauft von anderen Künstlern - das ganze Jahr hindurch „Konjunktur“ hat. Da ist so ein eigenes Eier-Zimmer, in dem die Arbeit durchaus mal liegen bleiben kann, schon klasse.

Bis der erste Pinselstrich - die Eierkünstlerin nutzt gerne Tusche – überhaupt möglich ist, steht erst Eier von innen putzen an. So ein Ei, und da macht es keinen Unterschied ob Hühner- oder Straußenei, muss sauber sein. Genauer, die Kalkschale, die Begierde der Künstlerin, muss vom eigentlichen Ei getrennt werden und zwar restlos. Nur ein gewienertes Ei darf in die Kunst.

Inzwischen die 26. Auflage der Ausstellung

„Es gibt wirklich ganz tolle Sachen“, kann sich Strasser begeistern, wenn sie etwa eine bestickte Eierschale sieht. So etwas wird es auf der inzwischen 26. Ostereierausstellung auch geben, genau wie marmorierte, gewachste, gefräste oder sonst bearbeitete Eier. Natürlich gibt es dort auch die Tuscheeier von Marianne Strasser. „Mehr als 20 Aussteller passen vom Raum her nicht“, schätzt Strasser den kleinen feinen Markt sehr. Es sei etwas Besonderes, auch weil der Focus bei allen Künstlern, die aus der Region aber auch von weit herkommen, auf dem Ei liegt. Liegen muss. „Das Ei ist unser Schwerpunkt, das macht uns aus“, ist Strasser schon stolz, was sie und die anderen Frauen da über die Jahre aufgebaut haben und welch feinen Ruf die Ausstellung doch hat.

Dort gibt es neben der Bewirtung durch das Kochwerk auch die alte Tradition „Eierfärben mit Zwiebelschalen“ durch mitmachen zu erleben.