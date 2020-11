Insgesamt 103 neue Corona-Fälle verzeichnete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Wochenende. Nach 50 neuen Corona-Fällen, 25 aus der Stadt Kaiserslautern und 25 aus dem Landkreis Kaiserslautern, am Samstag vermeldete das Gesundheitsamt am Sonntag 53 weitere neue Fälle. Davon entfielen 16 auf die Stadt Kaiserslautern, 37 auf den Landkreis. Aktuell sind damit 650 Personen in Stadt und Kreis Kaiserslautern mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt registrierte das Gesundheitsamt Kaiserslautern bisher 1549 Corona-Fälle in Stadt und Landkreis. 891 Betroffene sind inzwischen wieder genesen, acht Menschen starben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert betrug am Sonntag im Landkreis 173,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, in der Stadt Kaiserslautern 135 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.