Aktuell sind in Stadt und Kreis Kaiserslautern 102 Personen an dem Coronavirus erkrankt. Am Dienstag wurden fünf neue Corona-Fälle gemeldet, zwei aus der Stadt, drei aus dem Landkreis. Eine Person aus dem Landkreis konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Abend mitgeteilt.