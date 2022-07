Die Themen des Tages im Nachrichten-Überblick.

100 plus ein Jahr: Für die Bau AG ein Grund, in die Fruchthalle einzuladen und zu feiern. Es war eine Jubiläumsfeier der Extraklasse, mit der die Wohnungsbaugesellschaft ihre Gäste überraschte. Bunt, kurzweilig und unterhaltsam ging es im Großen Saal zu – und einmal quer durch die Firmengeschichte.

Der Auftrag ist vergeben, also kann es in der Merkurstraße jetzt losgehen! Noch nicht ganz: Vorm Aufstellen der ersten Baustellenschilder und vorm Abfräsen der alten Fahrbahndecke an der Merkurstraßen-Kreuzung beim Dehner-Gartencenter besteht noch Gesprächsbedarf zwischen Tiefbaureferat und der ausführenden Baufirma, Thomas Bau GmbH.

Was 1922 mit einer Fürsorgerin in dem damals neu gegründeten Caritas-Zentrum Kaiserslautern gegolten hat, gilt 100 Jahre später mit heute 50 hauptamtlichen Mitarbeitern und rund 100 ehrenamtlichen Unterstützern unverändert weiter: „Wer klingelt, geht nicht ohne Beratung weg“, sagt Beate Schmitt, die das Zentrum leitet.

Die Anfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern gestaltete sich für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schwierig, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Fährt die Lautertalbahn am Wochenende oder bleiben die Züge erneut im Depot? „Stand jetzt sind uns noch keine Ausfälle gemeldet“, lautet am Mittwochnachmittag die Auskunft der zuständigen Stelle, mit dem Zusatz: „Das kann sich aber schnell ändern.“

Kinder und Jugendliche haben besonders in der Pandemie gelitten: Das Corona-Aufholpaket des Landes Rheinland-Pfalz soll Abhilfe schaffen und hat Gelder für die Kommunen bereitgestellt. Kreisjugendpflegerin Petra Brenk erläutert, welche Angebote es gibt.