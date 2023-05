Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1000 Kilometer für Frieden und Abrüstung: Unter dem Motto „Frieden in Bewegung“ wandern Mitglieder der Naturfreunde Deutschlands aktuell von Straßburg zum Konzentrationslager Theresienstadt. Mit der Aktion setzen sie sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine ein. Das solle aber nicht als Einknicken vor den Interessen Russlands verstanden werden. Die neunte Etappe führte sie am Freitag in die Barbarossastadt.

Gestartet ist die Wanderung am 26. April mit einer Auftaktkundgebung vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Es ist nach 2021 die zweite Friedenswanderung der Naturfreunde