In der Dritten Bundesliga Süd stehen für die Herren der TSG Kaiserslautern am Wochenende zwei schwere Aufgaben an. Die Mannschaft gastiert am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellendritten vom TTC Wöschbach. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es dann vor eigenem Publikum zum Duell gegen den DJK Sportbund Stuttgart, der als Spitzenreiter in die Pfalz reist.

„Das werden zwei große Herausforderungen für uns, dennoch freuen wir uns natürlich auch auf genau diese Topspiele“, sagt Teambetreuer Bijan Kalhorifar. Für ihn sei Stuttgart die stärkste Mannschaft der Liga. „Wir können aber vielleicht ein Wort um die Meisterschaft mitreden, denn wer die Liga gewinnen will, muss uns auf jeden Fall erst schlagen“, betont der Verantwortliche. Neben dem Tabellenführer trifft auch noch der Zweitplatzierte TV Leiselheim auf die Buchenlocher. In der Hinrunde kassierte die Truppe von Kalhorifar allerdings eine klare 2:6-Pleite gegen den DJK Sportbund. Diesmal soll es nach Aussage des Betreuers besser laufen, „denn wir können nun in Bestbesetzung antreten“. Für die Partie sind 100 Zuschauer unter Einhaltung der 3G-Regel in der Halle zugelassen.

Eine ausgeglichene Begegnung erwartet Kalhorifar für den Vortag, wenn es gegen die „alten Bekannten aus Wöschbach“ geht. Schon zu Regionalliga-Zeiten traten die beiden Kontrahenten gegeneinander an. „Wir hatten immer enge Duelle gegen sie und teilen uns deshalb auch häufig die Punkte“, meint der Funktionär. Passend dazu endete das letzte Kräftemessen mit einem 5:5-Unentschieden.