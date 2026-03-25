Trotz der hohen Spritpreise traten zwei Autofahrer am Dienstagabend, 24. März, auf der Autobahn ordentlich aufs Gaspedal. Die Folgen: hohe Bußgelder und Fahrverbote.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Zivilstreife zunächst ein 23-jähriger Autofahrer auf. Er war auf der A6 statt der erlaubten 130 mit 173 Stundenkilometern unterwegs. Wenig später fuhr der 23-Jährige bei Tempo 135 seinem Vordermann zu dicht auf: Statt des als Richtwert geltenden Sicherheitsabstands von 67,5 Metern betrug der Abstand nur 18 Meter. Als der junge Autofahrer wenig später auf der A63 unterwegs war, ignorierte er auch dort die Tempolimits und fuhr 200 statt 100 Stundenkilometer. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld im vierstelligen Bereich und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Besonders eilig hatte es später am Abend auch ein 39-Jähriger. Er überschritt mit seinem Wagen auf der A6 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern deutlich: Das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug der Beamten erfasste Tempo 200. Nachdem er durch ordnungsgemäß fahrende Verkehrsteilnehmer abgebremst worden war, beschleunigte er anschließend wieder auf 172 Kilometer pro Stunde. Den 39-Jährigen erwarten ebenfalls ein Bußgeld im vierstelligen Bereich und ein Fahrverbot von einem Monat.