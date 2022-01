Ältere Kaiserslauterer mögen sich an das Protestantische Frauenheim erinnern, das auf der Rückseite des alten Pfalztheaters einst Frauen jeden Alters eine Vielzahl von Unterstützungen geboten hat. Doch das Haus am früheren Fackelrondell existiert schon lange nicht mehr. Im Gegensatz zum Protestantischen Frauenverein, der es seinerzeit als sein Vereinsheim erbauen ließ und 2021 sein 100. Gründungsjahr hatte.

Gefeiert werden konnte das stolze Jubiläum unter Pandemie-Bedingungen nicht. So etwas müsse geplant werden, erklärt die Vorsitzende, Ilse Weber. Als Vorsitzende des Frauenvereins seit 2006 und Stellvertreterin bereits ab 1993 habe sie, was das Absagen von Veranstaltungen betreffe, Erfahrungen sammeln können, gibt sie zu verstehen.

Heute zeigt der Frauenverein vor allem mit selbstgekochten Marmeladen in der Öffentlichkeit Präsenz, die die Mitglieder gelegentlich an Wochenmarkttagen neben dem kleinen Kiosk an der Stiftskirche verkauft haben und gerne wieder verkaufen möchten. Wie viel mehr hinter dem Engagement von Generationen von protestantischen Frauen steckt, zeigt ein Rückblick.

Wechselvolle Geschichte

Es ist eine spannende Geschichte, die die Vorsitzende umreißt. 1921, drei Jahre nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, waren es demnach die Quäker, eine amerikanische Wohlfahrtsorganisation, die der notleidenden Bevölkerung mit Hilfsgütern unter die Arme greifen wollte. Als sie beim Bürgermeister der Stadt wegen möglicher Empfänger nachfragte, habe dieser vorgeschlagen, die Spenden den Vorsitzenden von Frauenvereinen zum Verteilen zu übergeben. Dabei sei aufgefallen, dass es in der Stadt zwar katholische, jüdische und überkonfessionelle Frauenvereine gab, aber keine protestantischen. Protestantische Frauen wären damit leer ausgegangen.

Zwei engagierte Stadträte wussten dies zu verhindern. Spontan sei mit 14 Mitgliedern ein Protestantischer Frauenverein gegründet und finanziell unterstützt worden, erzählt dessen heutige Vorsitzende. Die Frauen hätten die Gelegenheit ergriffen: „Sie kamen aus dem Haus, begannen zusammen zu nähen und zu stricken und haben eigenes Geld verdient.“ Rasch sei die Zahl der Mitglieder auf mehr als 1000 angestiegen – heute sind es noch 80.

Erstes Vereinsheim am Fackelrondell

In ihrem Vereinsheim am Fackelrondell, das sich die Frauen schon bald mit dem Verkauf von „Bausteinen“ und anderen Spenden errichten ließen, konnten sie eine Hausfrauenschule mit Internat und eine Handarbeitsschule anbieten. Dazu gehörten noch ein Alten- und Ledigenheim sowie Zimmer „mit und ohne Pension“, Kindergarten, Bahnhofsmission, Hospiz und ein Vorasyl für verwaiste Kinder.

Im Dritten Reich enteignet, danach von der französischen Besatzung bis in die 50er-Jahre in Besitz genommen, hätten die Frauen ihr Heim erst verkauft, als das Pfalztheater sich 1969 habe vergrößern wollen, schildert Ilse Weber. Mit dem Erlös, mutig aufgestockt um ein Darlehen, habe man das Haus am Kolpingplatz gekauft und 1975 eingeweiht.

„Der Verein soll weiter bestehen und neue Mitglieder gewinnen, um weiter karitativ tätig zu sein“, das ist es, was die Vorsitzende sich für die Zukunft wünscht. Die Probleme von damals seien schließlich heute noch aktuell: Gewalt und Unterdrückung, dazu die Notwendigkeit, karitativ tätig zu sein.

Mieteinnahmen machen Spenden möglich

Möglich ist diese Unterstützung auch – aber nicht ausschließlich – durch die Einnahmen aus selbstgekochter Marmelade, die sich durchaus auf 4000 Euro in der Saison summieren könnten. Dazu kommen noch die Mieten aus den 15 Zwei- und Dreizimmerwohnungen für Vereinsmitglieder im Vereinsheim am Kolpingplatz. Diese Mieteinnahmen hätten dem Frauenverein auch Großspenden ermöglicht, so Ilse Weber: „Es gibt keine protestantische Kirche in Kaiserslautern, die der Frauenverein nicht unterstützt hat.“ Zuletzt waren es Fenster für die Stephanuskirche auf dem Betzenberg und vor einigen Jahren eine Glocke für das Carillon in der Stiftskirche.

Das altersgerecht mit Tiefgarage und Fahrstuhl ausgestattete neue Vereinsheim hat inzwischen ebenfalls eine Renovierung erfahren. Im sechsten Stock hat der Verein sich einen Saal mit Küche für eigene Veranstaltungen eingerichtet, schildert die Vorsitzende. Dienstagmorgens ab 9.30 Uhr gibt’s dort eine Stunde Yoga, donnerstags sind bei einer Tasse Kaffee Spiele und Gespräche angesagt. Der gewohnte Literaturkreis und die Vorträge seien wegen Corona aktuell nicht möglich.