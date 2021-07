Die kleine Wohnanlage in der Morlauterer Straße 92/94 wurde 1920 vom Bauverein gebaut und Anfang 1921 fertiggestellt. Das Aussehen des Gebäudes hat sich im Laufe der Jahre aber erheblich verändert.

Nach Auflösung des Vereins übernahm die Bau AG bei deren Gründung am 6. Juli 1921 das Gebäude. Der Bauverein hatte bereits im Jahr 1906 an der Gabelung des damaligen Morlauterer Wegs und dem Pfad zum Hagelgrund Häuser in einem Stil errichtet, wie ihn die aus Siebenbürgen (heute Zentrum Rumäniens) zurückgekehrten Pfälzer kannten. Diese mit Torbogen verbundenen Häuser sind heute in Privatbesitz.

Dem umgebauten, modernisierten und sanierten Bau-AG-Haus in der Morlauterer Straße lag ebenfalls dieser besondere Stil zugrunde, wie auf dem Foto aus dem Jahr 1926 zu erkennen ist. Das Aussehen des Hauses hat sich im Rahmen der Sanierung erheblich allerdings verändert. In der Denkmaltopographie gibt es dazu keine Anmerkung.