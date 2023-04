Beim Anblick der Speisen aus der türkischen Küche „fiel nicht nur der Imam in Ohnmacht“, wie es Muslime zu sagen pflegen. Vom Fastenbrechen angetan waren auch die Gäste, die der interkulturelle Verein Impuls zusammen mit dem Akademischen Bildungszentrum Kaiserslautern am Freitagabend in den Gemeindesaal der protestantischen Christuskirche geladen hatte.

Es ist ein besonderer Abend, zu dem sich Muslime, Christen und ein Buddhist in der Unterkirche eingefunden haben. An festlich gedeckten Tischreihen finden sich unter den Besuchern Vertreter der Stadt Kaiserslautern, der Polizei, der Kirche, von Caritas und Malteser, vom Senioren- und Migrationsbeirat.

Den ganzen Tag nichts getrunken und nichts gegessen

Und während Funda Tuncer vom Verein Impuls die Gäste willkommen heißt, lassen in der Küche nebenan Frauen die Hände rundgehen. Für annähernd 100 Besucher wollen die Speisen für das Fastenbrechen vorbereitet werden. Das, so Tuncer, beginnt nach dem islamischen Fastenkalender am Freitag, 31. März, um 20.04 Uhr. „Ich habe den ganzen Tag gefastet und bin immer noch fit“, so die Muslimin gegenüber der RHEINPFALZ. Sie habe weder etwas gegessen noch etwas getrunken: „So will es der Fastenmonat Ramadan.“ Der dauert noch bis zum 20. April an und endet mit dem dreitägigen „Zuckerfest“. Vom Fasten ausgenommen sind Kinder, Kranke, Ältere, Reisende und Schwangere.

So herzlich wie der Empfang durch zwei junge Musliminnen ist, so herzlich heißt Tuncer nach einem musikalischen Auftakt der Gruppe „Endaze“ aus Mannheim mit Flöte, Trommel und Klavier, die Gäste willkommen. In Grußworten wenden sich Kira Seel, Pfarrerin der Christuskirche, Krankenhausseelsorgerin Jutta Resch und ein islamischer Theologe an die Anwesenden. Sie erläutern die Bedeutung des Fastens.

Fasten soll zur Selbsterkenntnis führen

Während Seel darauf hinweist, einmal etwas wegzulassen, was selbstverständlich geworden ist, erinnert Resch an das Fasten als eine alte Tradition, zu der heute auch ein weniger an Fernsehen und Autofahren gehöre. „Fasten soll zum Wohlgefallen Gottes, zur Selbsterkenntnis und sozialer Verantwortung führen“, so der islamische Theologe. Für SPD-Stadtrat Raymond Germany ist es ein Abend, der zum Gedankenaustausch einlädt. Die Gleichstellungsbeauftragte Katharina Disch sieht darin eine Bereicherung und ein Beitrag zum gegenseitigen Verständnis der Kulturen.

Nach der Tanzdarbietung von zwei Derwischen, die mit ihren weißen und weit ausfallenden Gewändern die Fläche vor den Gästen füllen, einer Sure aus dem Koran, die Maria gewidmet ist, und dem Gebetsruf von Yusuv, einem Theologen, wird pünktlich um 20.04 Uhr das Fasten gebrochen.

Duft von Linsensuppe und geschmorten Auberginen

Es beginnt mit dem Verzehr einer Dattel, mit Milch und Wasser. Während Musliminnen seit zwei Stunden das Essen in der Küche frisch zubereitet haben, sind es Jugendliche, die die Speisen an den Tischen verteilen. Der Duft einer pürierten Linsensuppe und eines würzigen Salats vermischt sich mit dem Wohlgeruch von vegetarisch gefüllten und geschmorten Auberginen, einem Bohnengemüse und Reisbällchen. Nicht zu vergessen den Nachtisch, der in Form eines süßen Gebäcks und mit einer Mandel verziert, gereicht wird.

Wie für Seniz Kocaman, die dem interkulturellen Verein Impuls-Orchidee seit Gründung vor mehr als 20 Jahren angehört, ist es den Mitgliedern ein Anliegen, insbesondere Frauen in der Gesellschaft ein Gesicht zu geben. „Wir arbeiten mit verschiedenen Kulturen zusammen, laden zum Sport, zum Kochen, zu Sprachkursen ein und sind Flüchtlingen bei der Integration behilflich, so die 65-jährige Türkin. Zur Unterstützung der Arbeit der Kaiserslauterer Tafel luden die Gastgeber zu einer Spende ein.