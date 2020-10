Die Polizei ermittelt wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht in der Carl-Euler-Straße und bittet um Hinweise. Ein VW Golf wurde von einem anderen Fahrzeug gerammt. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Der VW Golf war ab vergangenen Donnerstag, 16.30 Uhr, in der Carl-Euler-Straße in Höhe der Einmündung zur Konrad-Zuse-Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer den Wagen am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr wieder nutzen wollte, fand er ihn beschädigt vor: eingedrückte Motorhaube, zerkratzte und teilweise herausgerissene Frontstoßstange, eingedrückter Kotflügel, gestauchter Radkasten und Beschädigungen an der Lichtanlage. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit seinem Wagen aus Richtung Trippstadter Straße gekommen sein. Nach dem Zusammenstoß mit dem geparkten Golf, machte sich der Verantwortliche aus dem Staub. Sein Wagen dürfte allerdings ebenfalls im Frontbereich beschädigt sein. Eine Zeugin gab an, am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Ob dieser mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist allerdings noch nicht zweifelsfrei geklärt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion 2 telefonisch unter 0631/369-2250 melden.