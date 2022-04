Keine weiteren Tickets für die Weltmeisterschaft gab es für die Starter des 1. Kicker Clubs Kaiserslautern bei den Deutschen Meisterschaften in Münster, wo die Titel im Damen- und Herrenfeld im Doppel, im Einzel und im Mixed ausgespielt wurden. Doch der 1. KCK war trotzdem zufrieden und freut sich auf ein anderes Großereignis: die Landesmeisterschaft in Kaiserslautern.

In Münster wurden in allen Kategorien für die jeweiligen Sieger die letzten Plätze für die Weltmeisterschaft Ende Juni im französischen Nantes vergeben. 15 Spielerinnen und Spieler des 1. Kicker Club Kaiserslautern waren nach Westfalen gereist. Zusätzlich zu den fünf bereits vorher qualifizierten Mitgliedern des 1. KCK konnte zwar kein weiterer Startplatz für die WM ergattert werden. Trotzdem zeigt der Vorstand des Vereins sich mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden: Fast alle Starter qualifizierten sich in den Vorrundenspielen für die K.o.-Phase, landeten also jeweils in der oberen Hälfte des Tableaus.

Im Herren-Einzel zum Beispiel qualifizierten sich von 288 Teilnehmern nach den Vorrundenspielen lediglich 128 für die K.o.-Phase. Sechs von acht KCK-Herren schafften das, bei den Damen drei von vier. In den Doppel- und Mixed-Disziplinen erreichten sogar alle Teams die K.o.-Spiele.

Gegen Nationalspieler angetreten

Aber auch in der Spitze wurden ansprechende Leistungen gezeigt: Lukas Übelacker spielte sich im Herren-Einzel mit einer bärenstarken Performance bis ins Viertelfinale, wo er dem Juniorennationalspieler Amon Lorenz aus Fränkisch-Crumbach knapp unterlag. Auch Nicola Gehrlein und Verena Dully erreichten im Damen-Doppel das Viertelfinale. In einem nervenaufreibenden Achtelfinale über fünf Sätze konnten sie sich noch gegen zwei Nationalspielerinnen durchsetzen, allerdings war danach die Luft raus und die beiden unterlagen einem Doppel aus Hannover klar in drei Sätzen.

Am 7. Mai wird die Landesmeisterschaft 2021 in Kaiserslautern nachgeholt. Der 1. KCK richtet die Meisterschaft für den rheinland-pfälzischen Tischfußballverband (RPTFV) aus, nachdem sie im letzten Jahr pandemiebedingt mehrfach verschoben werden musste. Die Mehrzweckhalle in der Geschwister-Scholl-Schule wird bei freiem Eintritt geöffnet sein, 20 Kickertische werden für die Verbandsmeisterschaften aufgebaut. Um 10.30 Uhr startet das Mixed, um 11.30 Uhr das Doppel und um 15 Uhr das Einzel. Die K.o.-Phasen beginnen ab 18 Uhr. Zuschauer sind erlaubt.