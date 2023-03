Die Damen- und Herrenmannschaften des 1. Kicker Club Kaiserslautern (KCK) sind wieder mit dabei, wenn am Wochenende in Hamburg die Bundesliga beginnt. Gespielt wird zum Auftakt im Millerntor-Stadion auf St. Pauli. Die Zielvorgaben sind dabei sehr gegensätzlich.

Die KCK-Herren treffen am ersten Spieltag der Ersten Liga auf Mannschaften aus Bamberg, Dortmund, Freiburg, Münster, Hannover, Hamburg und Augsburg sowie auf den zweiten rheinland-pfälzischen Bundesligisten aus Koblenz. Das Team will sich nach Aussage von Simon Mai, Vorsitzender des Clubs, eine gute Ausgangsposition für die beiden kommenden Wochenenden erspielen und sich so für die Playoffs am Saisonende zu qualifizieren.

Bonn, Schmiden, Köln, Bamberg, Dortmund, Frankfurt heißen die Gegner der Bundesliga-Damen aus Kaiserslautern am Wochenende. Dazu kommen zwei Hamburger Teams. Die Zielsetzung für die neue Saison ist klar: Klassenverbleib.

Senioren sind bereits gestartet

In der Zweiten Bundesliga der Senioren waren die Tischfußballer bereits am vergangenen Wochenende gefordert. Im nordrhein-westfälischen Uckerath gewann der 1. KCK gegen Neudenau, Eckelsheim und Berlin. Zudem gab es ein Unentschieden gegen Bielefeld, aber auch zwei Niederlagen (Meiderich und Paderborn). Die Mannschaft belegt Platz vier. Drei der 16 Teams steigen am Saisonende auf.