Der 1. FFC Kaiserslautern hat seinen zweiten Rang in der Frauenfußball-Verbandsliga mit einem Sieg behauptet, wogegen der SV Kottweiler-Schwanden eine knappe Heimniederlage einstecken musste. Das Spiel von Tabellenführer SC Siegelbach fiel dem Wetter zum Opfer.

Gerade einmal 13 Spielerinnen standen dem 1. FFC für das Heimspiel gegen den TuS Heltersberg zur Verfügung. Doch die Mannschaft fand richtig gut in die Begegnung und ging bereits in der achten Minute in Führung, als Lea Maro eine Vorarbeit von Laura König zum 1:0 verwertete. Nach 15 guten Minuten aber stellte der FFC das Spielen ein, Heltersberg übernahm fortan das Kommando. Dass es bis zum Pausenpfiff bei der knappen Führung blieb, war vor allen dem Defensivverbund um Torfrau Melanie Bungert zu verdanken.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeberinnen wieder deutlich besser. Dieses Mal dauerte es keine fünf Minuten, bis sie sich belohnten: Tiara Reinshagen traf per Fallrückzieher. Nun ließ der 1. FFC im Gegensatz zur ersten Hälfte nicht locker, sondern erhöhte den Druck. Und das mit Erfolg. Loreen Demberger setzte sich außen durch, ihre Hereingabe landete bei König, die mit dem 3:0 den Treffer zum Endstand markierte (75.).

Ganz unglückliche Niederlage

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für die Frauen des SV Kottweiler-Schwanden. Gegen die DSG Breitenthal gab es Chancen auf beiden Seiten. Getroffen hatten am Ende aber nur die Gäste ein einziges Mal in Person von Monika Mayer (38.). Die größte Tormöglichkeit ließ der SV in der 90. Minute aus, als ein Foulelfmeter verschossen wurde. Nach dem 2:1-Hinspielsieg musste gegen Breitenthal nun also eine Niederlage verkraftet werden. „Betrachtet man beide Spiele, wäre jeweils ein Unentschieden gerecht gewesen. So hat jede Mannschaft jeweils mit dem nötigen Quäntchen Glück gewinnen können“, konstatierte SVK-Trainer Michael Schirra nach dem Spiel. Seine Mannschaft bleibt in der Tabelle weiterhin auf Rang sieben.

Weiter geht es für den SV Kottweiler-Schwanden bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Der 1. FFC Kaiserslautern reist am Samstag (16 Uhr) zur DSG Breitenthal, zwei Stunden später ist der SC Siegelbach, dessen Spiel gegen den TSV Venningen/SV Hertha Kirrweiler am Freitagabend ausfiel, beim SV Obersülzen zu Gast.