Das Endspiel um den Fußball-B-Juniorinnen-Verbandspokal Südwest zwischen dem VfR Wormatia Worms und dem 1. FFC Kaiserslautern war nur in der Anfangsphase spannend. Die Wormserinnen begannen überraschend stark, aber nach einer Viertelstunde wurde der FFC immer besser und gewann auch in der Höhe verdient mit 3:0.

Von Thomas Dill-Korter

Die Rheinhessinnen versuchten zumeist, ihre Stürmerin Stella Schäfer in Szene zu setzen, allerdings gelang es ihr nie, das Kaiserslauterer Tor auch nur einmal in Gefahr zu bringen. Nach einer Viertelstunde hatte der FFC das Spiel im Griff. Die ersten beiden guten Torchancen hatte Lena Weiss, die jedoch zunächst das Wormser Gehäuse knapp verfehlte (16.) und bei ihrer zweiten guten Möglichkeit am Außenpfosten scheiterte. In der 31. Minute fiel dann doch das verdiente 1:0 für den FFC. Vivien Thomann schob den Ball zur frei stehenden Jule Wirth, die Wormatia-Torhüterin Hannah David aus kurzer Distanz überwand. Nur eine Minute später befand sich der Ball bereits erneut im Wormser Gehäuse. Diesmal verwertete Thomann eine Vorlage von Lena Leineweber.

Nach diesem Doppelschlag zum 2:0 hatte der FFC das Spiel endgültig im Griff. Nach einem Lattentreffer von Lena Weiss fünf Minuten nach dem Anpfiff traf Lena Josten in der 72. Minuten zum 3:0-Endstand. In der letzten Minute setzte Josten den Ball noch an den Pfosten des Wormser Tores.

Außer mit der in den ersten zehn Minuten gezeigten Leistung waren die Kaiserslauterer Trainer mit der Vorstellung ihres Teams sehr zufrieden.