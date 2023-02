„Keine besonderen Vorkommnisse ...“, vermerkt die Polizei aus ihrer Sicht zum Fußballspiel am Samstag auf dem Betzenberg im Einsatzprotokoll. Den 3:1-Sieg der Roten Teufel im Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und SpVgg Greuther Fürth verfolgten im Fritz-Walter-Stadion 39.124 Zuschauer. Rund 600 Fürther waren ihrer Mannschaft in die Westpfalz gefolgt. Sie reisten mit Bussen, Kleinbussen und Autos an. Die Polizei habe für eine reibungslose An- und Abreise der Fußballfans sorgen können. Sowohl vor, während und nach dem Spiel hätten die Einsatzkräfte „dank disziplinierter Fußballanhänger alles im Griff“ gehabt. Die Polizei bedankt sich bei den Fans beider Mannschaften, die sich sportlich fair und friedlich verhielten. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.