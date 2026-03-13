Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Karlsruher SC auf dem Betzenberg. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Rund 48.000 Zuschauer werden erwartet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Begegnung als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft. Soweit erforderlich werde eine Trennung rivalisierender Fans vornehmen. Das kann laut Polizei sowohl vor als auch nach dem Spiel Verkehrsbeeinträchtigungen rund ums Stadion und im Stadtgebiet verursachen. Kurzzeitig kann es zur Sperrung von Straßen kommen – insbesondere am Elf-Freunde-Kreisel und der angrenzenden Unterführung. Auch Baustellen im Stadtgebiet sorgen für Engstellen und Verzögerungen. Die Polizei bittet deshalb darum, den Bereich Logenstraße/Kantstraße möglichst weiträumig zu umfahren. Für die An- und Abreise setzt die Deutsche Bahn Sonderzüge aus Richtung Karlsruhe, Ludwigshafen und Kusel ein. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet auf www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot. Die Polizei empfiehlt insbesondere den Heimfans, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren auf ihrer Website www.swk-kl.de über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion.