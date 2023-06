Trotz eines überlegenen Auftritts musste sich die U17 des 1. FC Kaiserslautern im Relegationshinspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit einem 2:2-Remis begnügen. Fehlende Effizienz in der Chancenverwertung und zwei Distanzschüsse verhinderten einen eigentlich verdienten Sieg.

Alltäglich für ein U17-Spiel waren die Bedingungen in der Brita-Arena gewiss nicht. Es wurde eben nicht auf einem Trainingsplatz ohne Tribünen gespielt, sondern in einem Stadion, das etwa 15.000 Menschen Platz bietet. Immer wieder gab es von den Rängen lautstarke Anfeuerungen. „Hier regiert der FCK“, schallte es beim Anpfiff aus dem Gästeblock. Die Roten Teufel schienen von der Unterstützung der geschätzt 350 FCK-Anhänger beflügelt, übernahmen recht schnell die Kontrolle und waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. „Die Fans waren richtig laut, das pusht die Jungs natürlich“, freute sich FCK-Trainer Dennis Will.

Erstmals gefährlich wurde es nach neun Minuten, als ein Freistoß von FCK-Angreifer Kian Scheer knapp über den Querbalken flog. Eine scharfe Flanke bescherte dem Kapitän der Lauterer, Maximilian Hommes, eine Großchance, doch der Innenverteidiger verpasste die Kugel knapp (27.). Einfach klasse war, wie Owen Gibs in der 35. Minute drei Verteidiger austanzte und dann den Abschluss suchte. Dieser konnte gerade noch geblockt werden (35.).

2:1-Führung kurz vor der Pause

Die Roten Teufel investierten viel und belohnten sich bei der nächsten Aktion: Scheer servierte einen Eckball, Matteo Heinz drückte die Kugel über die Linie (36.). Die bis dato ungefährlichen Wiesbadener fanden aber prompt die passende Antwort: Saadaldin Alkhleif hämmerte einen Freistoß aus 20 Metern unter die Latte (39.). Geschockt war der FCK davon aber nicht. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts ging Juniorennationalspieler Montrell Amare Culbreath klasse an mehreren SVWW-Verteidigern vorbei und legte dann perfekt quer auf Scheer, der aus kurzer Distanz die Nerven behielt.

Nach der Pause fast die gleiche Aktion, wieder ging es über Culbreath und Scheer, doch diesmal flog der Ball knapp am linken Pfosten vorbei (48.). Die Roten Teufel bemühten sich um den dritten Treffer, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Der FCK ließ kaum eine Gelegenheit der Wiesbadener zu, fing aber trotzdem noch den Ausgleich: In der 81. Minute klärten die Lauterer nur unzureichend. Nathan Doganay, dem der Ball am Sechzehner vor die Füße fiel, traf in den linken Winkel. Da Scheers toller Distanzschuss aus 30 Metern nur an die Latte klatschte (90.), blieb es beim 2:2. „Es ist natürlich bitter, wenn du eine Viertelstunde vor Schluss das Gegentor bekommst. Wir haben es vorher versäumt, das 3:1 zu machen. Trotzdem haben die Jungs ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht“, sagte Will nicht unzufrieden.