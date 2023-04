Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Anerkennung von den Konkurrenzvereinen, den Verbänden und Lotto-Gesellschaften hat Oberligist 1. FC Kaiserslautern II bei der virtuellen Verleihung des Fairplay-Preises am Donnerstagnachmittag bekommen. Der erste Platz, mit 1000 Euro dotiert, ging an die Lauterer, die bei diesem Wettbewerb zum wiederholten Mal in den Top Drei landeten.

Das Lob bezog sich dabei auf das Verhalten des FCK auf und neben dem Rasen: „Der erste Platz passt zum FCK“, sagte Jürgen Häfner von Lotto Rheinland-Pfalz: „Das war eine große