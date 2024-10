In der Oberliga empfängt der FCK II den Aufsteiger Idar-Oberstein. Auch wenn in der Tabelle Welten zwischen den Teams liegen, will FCK-Trainer Alexander Bugera nicht von einer „Pflichtaufgabe“ sprechen.

Auf dem Papier scheint es eine Pflichtaufgabe zu sein, wenn der 1. FC Kaiserslautern II