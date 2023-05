Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wichtig ist, dass wir gut in die Saison gestartet sind.“ Das sagte der neue Trainer der U21 des 1. FC Kaiserslautern, Alexander Bugera, nach dem gelungenen Oberliga-Auftakt beim SV Alemannia Waldalgesheim. Mit 2:1 hatten sich seine Schützlinge am Samstag gegen einen unangenehmen Gegner am Ende verdient durchgesetzt.

Dass es gegen den Aufsteiger kein Spaziergang werden würde, war Alexander Bugera natürlich klar. Hatte die Alemannia doch vor nicht allzu langer Zeit im Verbandspokalfinale der Profimannschaft