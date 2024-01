Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die vom Abstieg bedrohten Regionalliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern empfangen am Samstag (12 Uhr) in der Barbarossahalle den favorisierten MJC Trier. Am Sonntag (18 Uhr) müssen die Herren in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in Heidesheim ran.

High Noon (zwölf Uhr mittags) – die Älteren werden sich erinnern. Im Gegensatz zu Hollywood-Star Gary Cooper, für den es in dem legendären Westernklassiker im direkten Duell mit seinem